مسلسل لحظة غضب الحلقة 7.. مجهول يهدد «يمنى»

تشهد أحداث الحلقة 7 من مسلسل لحظة غضب، حالة من التوتر والقلق للفنانة صبا مبارك التي تجسد دور «يمنى» وهي تفكر وتبحث عن الشخص الذي أرسل لها فيديو يهددها، بعد أن صور جريمة قتلها لزوجها، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج.

يُمنى تذهب إلى صديقتها الوحيدة التي تعرف عن جريمتها وتساعدها

وذهبت يُمنى في الحلةقة 6 إلى صديقتها الوحيدة التي تعرف عن جريمتها وتساعدها، وروت لها عن التهديد الذي تتعرض له من الشخص الذي يرسل لها فيديو قتلها لزوجها الفنان محمد فراج، واقترحت عليها صديقتها أن تسافر خارج مصر حتى لا تكون في خطر، خاصة بعد معرفة أحد الأشخاص بجريمتها وتهديده لها.

سلسل لحظة غضب بشكل حصري على منصة watch it

ويعرض مسلسل لحظة غضب بشكل حصري على منصة watch it، وهو مكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

«مصطفى» مستمر في البحث عن شقيقه

وعلى الجانب الآخر يستمر الفنان محمد شاهين، الذي يجسد دور «مصطفى» في البحث عن شقيقه المختفي، ويلجأ إلى صديق شقيقته «سارة» الذي يعمل في إدارة خدمة العملاء بإحدى شركات المحمول، وعرف منه من الذي يتصل بشريف وقتًا طويلا، ليتفاجأ بأنّ الرقم مسجلا في الشركة باسم «شريف».