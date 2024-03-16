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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 7 من لحظة غضب.. ماذا يفعل مصطفى بعد استيقاظه من الغيبوبة؟

كتب:

منتصر سليمان
11:36 ص | السبت 16 مارس 2024
صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب

صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب

أحداث شيقة خلال الحلقات السابقة جعلت الجمهور يترقب عرض الحلقة 7 من مسلسل لحظة غضب، الذي تقوم ببطولته الفنانة صبا مبارك، وتدور قصته في إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية يمنى التي تعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، وتقتل زوجها شريف الذي يجسده الفنان محمد فراج بعد خلاف نشب بينهما يوم احتفالها بعيد ميلادها، ثم تدعي أنه اختفى، وطوال الحلقات السابقة تحاول إخفاء جريمتها.. فماذا تفعل في الحلقة 7 من المسلسل؟ 

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل لحظة غضب

تعرض الحلقة 7 من مسلسل لحظة غضب، عبر منصة Watch it، في تمام الساعة 11 مساء وبشكل حصري على المنصة، لأن المسلسل من إنتاج Watch it.

ومسلسل لحظة غضب ضمن موسم دراما رمضان 2024، ومكون من 15 حلقة، بطولة صبا مبارك، وعدد من النجوم، من بينهم محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

ملخص أحداث مسلسل لحظة غضب

أما عن أحداث الحلقة السابقة من مسلسل لحظة غصب بطولة صبا مبارك، فتصاعدت منذ عثور الشرطة على جثة شريف، واتصلت يمنى بصديقتها فاطمة لتخبرها أن الشرطة طلبت منهم التعرف عليه وعندما ذهبوا إلى المشرحة اكتشفوا أنها ليست جثته.

وفي نهاية الحلقة اعترفت يمنى لصديقتها فاطمة بأنّها قتلت زوجها، وهي الوحيدة التي أخبرتها بهذه الجريمة التي تحاول إخفاءها، وتنتهي الحلقة باستفاقة مصطفى شقيق زوجها من الغيبوبة، بعد ضربه على رأسه من صديقة يمنى التي كانت تحاول إخفاء جريمة صديقتها.

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بقلم منتصر سليمان