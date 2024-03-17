لا يزال البحث عن مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it في رمضان 2024 الحلقة 7، يتصدر محركات البحث نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على مشاهدة العمل الدرامي المُصنف في إطار الغموض والتشويق، من بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان محمد شاهين، مع باقة من النجوم وظهور خاص للفنان محمد فراج، فيما يتصدر المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it في رمضان 2024 الحلقة 7

وبالنسبة إلى مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it في رمضان 2024 الحلقة 7، فيمكن لمتابعي العمل الدرامي، مشاهدة كامل حلقاته التي تم عرضها حتى اليوم عبر المنصة الرقمية التي تمتلك حق عرضه حصرياً، وتعرض الحلقات الجديدة يومياً في تمام الحادية عشر مساءً، والمسلسل من نوعية الـ15 حلقة فقط.

مسلسل لحظة غضب قالب من التشويق والغموض

وبعد عرض مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it في رمضان 2024 الحلقة 7، تتوالى الأحداث خلال الحلقة لتتصاعد وتيرة التشويق فبعد أن اعترفت الزوجة «يُمنى» لصديقتها «نيرة»، وتؤدي دورها الفنانة ناردين فرج، بشروعها في قتل زوجها «شريف»، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، تفاجأ يمنى بصديقتها تخبرها أنها أيضاً قتلت زوجها بالسم بسبب ضربه وإهاناته المستمرة لها وجريمتها لم تكتشف بعد وعليها أن تظل متماسكة ولا يبدو عليها أي اختلاف، وذلك ضمن أحداث الحلقة الماضية.