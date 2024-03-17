مسلسل لحظة غضب الحلقة 7.. صبا مبارك تحاول الهروب للخارج

تتصاعد الأحداث في مسلسل لحظة غضب الحلقة 7 صبا مبارك، والتي تجسد دور «يُمنى»، وتحاول الهرب للخارج، على خلفية محاولات ابتزاز تعرضت لها في الحلقة السابقة، عندما أرسل لها مجهول مقطع فيديو يدينها لأنه يصور عملية قتلها لزوجها «شريف»، ويجسد دوره الفنان محمد فراج، والتي انتهت بتساؤلاتها وحيرتها حول هوية مُرسل الفيديو.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 7 صبا مبارك تكتشف هوية مُرسل الفيديو

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 7 صبا مبارك وسط محاولاتها للسفر إلى الخارج بناءً على نصيحة صديقتها لها للبعد عن الابتزاز والتوتر والقلق الذي تعيشه، خوفًا من انكشاف أمرها ما يمثل تهديدًا لحياتها، إلا أنها تتعرف أخيرًا على هوية مُرسل مقطع الفيديو بمجرد ما بدأت في إجراءات استخراج جواز السفر، لتتراجع عن خطتها للهرب إلى الخارج.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 7 صبا مبارك تواجه جارها بما فعله

وبنهاية أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 7 صبا مبارك تذهب إلى «قاسم» جارها وتواجهه بأنه هو مُرسل مقطع الفيديو لها ليعترف بدوره ويقر بما فعله، ما يجعل المشاهدين في تشوق أكثر لمعرفة ماذا ستفعل «يُمنى» أمام هذه المشكلة الجديدة التي ظهرت لها.