مسلسل لحظة غضب الحلقة 7.. صبا مبارك تواجه جارها بتهمة إرسال فيديو قتلها لزوجها

في الحلقة السابعة من مسلسل لحظة غضب تعيش الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يُمنى أوقات توتر وخوف وتفكير فيمن الذي أرسل لها فيديو وهي تقتل زوجها محمد فراج؟

أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة السادسة

بدأت الحلقة بذهاب صبا مبارك يُمنى إلى صديقتها وحكت لها عن التهديد الذي تعرّضت له من الشخص الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فنصحتها صديقتها بأنها يجب أن تسافر خارج مصر، حتى تهرب من هذا الشخص الذي يشكل خطرًا علي حياتها.

في اليوم التالي، بدأت صبا مبارك بإجراءات عمل جواز السفر، حتى تستطيع أن تهرب خارج مصر.

ذهب محمد شاهين مصطفى إلى صديق سارة أخته، الذي يعمل فى خدمة العملاء بإحدى الشركات، وعرف منه من الذي يتصل بشريف وقتًا طويلاً ليفاجأ مصطفى بأن هذا الرقم مسجل في الشركة باسم محمد فراج شريف.

ذهبت صبا مبارك إلى جارها بعد تفكير كثير في أنه من المحتمل أن يكون هو الذي صور فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فأخذت منه موعدًا للقاء.

انتهت الحلقة بذهاب صبا مبارك إلى علي قاسم جارها؛ لتواجهه بأنه هو الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فاعترف لها أنه هو الذي أرسل لها هذا الفيديو.

أبطال مسلسل لحظة غضب

أبطال مسلسل لحظة غضب: صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن.

يُعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.