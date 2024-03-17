ملخص الحلقة 7 من مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تكتشف هوية مُرسل فيديو قتلها لزوجها

عُرضت منذ قليل، الحلقة السابعة من مسلسل لحظة غضب، بطولة صبا مبارك التي تعيش حالة من الخوف والتوتر، ضمن أحداث المسلسل المشوقة والغامضة، على منصة watch it أحد أعمالها الأصلية.

ملخص الحلقة السابعة من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل لحظة غضب، بذهاب صبا مبارك «يمنى» إلى صديقتها، وحكت لها عن التهديد الذي تعرضت له من الشخص الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فنصحتها صديقتها بالسفر خارج مصر، حتى تهرب من هذا الشخص الذي يشكل خطرًا على حياتها، فبدأت صبا مبارك اليوم التالي بإجراءات عمل جواز السفر، حتى تستطيع أن تهرب خارج مصر.

ذهب محمد شاهين مصطفى، إلى صديق سارة أخته الذي يعمل في خدمة العملاء بإحدى الشركات، وعرف منه من الذي يتصل بشريف، ليفاجأ مصطفى بأن هذا الرقم مسجلا في الشركة باسم محمد فراج شريف.

ذهبت صبا مبارك إلى جارها بعد تفكير كثير في أنه من المحتمل أن يكون هو الذي صور فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فأخذت منه موعدًا للقاء.

انتهت الحلقة بذهاب صبا مبارك إلى علي قاسم جارها؛ لتواجهه بأنه هو الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فاعترف لها أنه هو الذي أرسل الفيديو؛ لتنتهي الحلقة على هذه اللقطة المشوقة.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.