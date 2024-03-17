موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 7 على watch it اليوم

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية «يمنى» التي تعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، وتجسد دورها الفنانة صبا مبارك، ويختفي زوجها شريف الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة رقم 7 على Watch i

ويكون موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة رقم 7 على منصة Watch it، يوميًا في تمام الساعة 11 مساء وبشكل حصري على المنصة، كون المسلسل من إنتاج المنصة الرقمية Watch it.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل «لحظة غضب» يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، بطولة صبا مبارك، محمد فراج، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

وشهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل لحظة غضب، حالة من التوتر والقلق عاشتها الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور «يمنى» وهي تفكر وتبحث عن الشخص الذي أرسل لها فيديو يهددها، بعد أن صور جريمة قتلها لزوجها، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج.