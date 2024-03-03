دينا فؤاد: أشكر «المتحدة» على الوجبة الدرامية الدسمة في رمضان

شكرت الفنانة دينا فؤاد، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الوجبة الدرامية الدسمة التي ستقدمها في شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى أنها ستمنح الفرصة لعدد كبير من الفنانين هذا العام.

دينا فؤاد: كل الفنانين الكبار ساعدوني في مسلسل حق عرب

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، كشفت فؤاد عن دورها في المسلسل الرمضاني المقبل، قائلة: «أجسد شخصية بنت اسمها حنان، تساعد والدها من خلال العمل في ناصبة شاي بمنطقة شعبية اسمها المغربلين، بينما يعمل والدها في مغلق خشب عند المعلم عبد ربه كبير المنطقة».

وتابعت: «الفنان لازم طول الوقت يبعد عن شخصيته الحقيقية عشان الجمهور يحس إنه متنوع، ده غير إن السيناريو والورق بيساعد جدا، وده اللي حصل في مسلسل حق عرب، وكل النجوم الكبار ساعدوني في المسلسل».

دينا فؤاد: للمرة الثالثة أتعاون مع العوضي

وواصلت: «أتعاون مع أحمد العوضي للمرة الثالثة، فقد كان أول عمل جمعني به هو مسلسل الاختيار، وكرمنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكرمني الرئيس بشكل خاص على دوري، والعمل الثاني الذي جمعنا هو اللي ملوش كبير مع النجمة ياسمين عبدالعزيز التي ساعد جمهورها على نجاح المسلسل بشكل كبير».