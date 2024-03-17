موعد إعادة مسلسل لحظة غضب على Watch it الحلقة 7.. يمنى تخطط للهرب

عرضت منصة Watch It الحلقة رقم 7 من مسلسل لحظة غضب أمس، والتي شهدت أحداثًا مثيرة ومشوقة، إذ يعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 11 مساءا وبشكل حصري على المنصة، كون المسلسل من إنتاج المنصة الرقمية Watch It، وتعاد الحلقة السابعة من المسلسل الساعة 12 ظهرًا.

يمنى تذهب إلى صديقتها الوحيدة

وخلال أحداث الحلقة السابعة حكت الفنانة صبا مبارك والتي تجسّد دور يمنى لصديقتها الوحيدة التي تعرف عن الجريمة التي ارتكبتها، ما تتعرض له من تهديد، إذ أرسل لها أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر فيه تفاصيل قتلها لزوجها محمد فراج، فنصحتها صديقتها بأنّها يجب أن تسافر خارج مصر حتى تهرب من هذا الشخص الذي يشكل خطرًا على حياتها.

مصطفى يواصل البحث عن شقيقه شريف

وذهب الفنان محمد شاهين الذي يجسد دور مصطفى شقيق شريف الذي يجسد دوره محمد فراج، إلى صديق سارة أخته، الذي يعمل في خدمة العملاء بإحدى الشركات، وعرف منه من الذي يتصل بشريف وقتًا طويلاً ليتفاجأ مصطفى بأن هذا الرقم مسجل في الشركة باسم محمد فراج شريف.

مسلسل لحظة غضب حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة

ويعرض مسلسل لحظة غضب حصريًا على منصة watch it ويتكون من 15 حلقة وهو بطولة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبدالرحمن، وريم خوري وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.