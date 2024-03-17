تتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ويستمر هشام في عمله كأب للإيجار، فهل يتمكن هشام من النجاة من مشاكله التي يتعرض لها في أثناء الإيجار، وتعرض هشام لموقف محرج مع زوجته حينما سألته عن مكانه، وأخبرها أنه في السيارة يعمل، وكانت قبلها بدقيقتين تتحدث مع عمة هشام وأخبرتها أنها مع ابنها ياسر في السيارة نفسها، ما يجعل هشام وعمته وابنها ياسر يتفقون للكذب على ولاء.

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة dmc الحلقة 6 اليوم

وعرضت الحلقة 6 من مسلسل بابا جه، أمس، على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساء، وتكون الإعادة للحلقة 6 في الساعة 1.30 مساءً، والساعة 8.15 صباحًا، ويذاع المسلسل على قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الساعة 5 صباحًا، والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.