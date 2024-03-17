مسلسل بابا جه الحلقة 6.. هل نجحت حيلة أكرم حسني مع زوجته؟

في مسلسل بابا جه الحلقة 6، يجد هشام (أكرم حسني) نفسه في موقف صعب، بعد أن شكت زوجته ولاء (نسرين أمين) فيه، بسبب اتصالها به فأخبرها بأنه يوصله بالسيارة.

مسلسل بابا جه الحلقة 6

وفي الوقت نفسه، اتصلت ولاء خلال أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 6 على عمة هشام، وأخبرتها أنها مع ابنها ياسر في سيارة هشام لجمع تحصيل الجمعية، ولذلك كذب هشام على ولاء، وتورط في التمثيل عليها مع عمته، من خلال جعل ابنها ياسر مدمنًا، فهل صدقته ولاء حقًا وأزال شكوكها؟

ويشارك في مسلسل بابا جه الفنان الكوميدي أكرم حسني، ومعه باقة من ألمع نجوم الكوميديا: نسرين أمين، محمود البزاوي، فريال يوسف، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

موعد عرض مسلسل بابا جه

يُعرض مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل بابا جه عبارة عن 15 حلقة درامية تعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان، تدور أحداث مسلسل بابا جه حول كيفية تعامل الآباء مع أبنائهم، حيث يتم الاعتماد على الكوميديا ​​في تصوير الكثير من مواقف الأب تجاه أبنائه.