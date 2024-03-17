موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل بابا جه.. هل ينجح أكرم حسني في خداع زوجته؟

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل بابا جه في رمضان 2024 هو ما يبحث عنه عشاق الكوميديا، إذ يشارك في الأدوار الرئيسية لهذا المسلسل العديد من الفنانين، منهم أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا.

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل بابا جه

وتبين أن موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل بابا جه يكون حصريًا على قناة dmc في تمام الساعة 7:45 بالتزامن مع برامج منصة watch it، وعلى قناة دي إم سي دراما في تمام الساعة 11:00 مساءً.

أحداث الحلقة 6 من بابا جه، شهدت وقوع أكرم حسني في ورطة بسبب كذبه على زوجته ولاء (نسرين أمين) وإخبارها أنه سيأخذها في نزهة، في نفس الوقت الذي أخبرتها عمته أنها مع ياسر ابنها في سيارة هشام، ووقوعه في دائرة الشك، فهل صدقته ولاء بعد أن كذب عليها هو وعمته وأخبراها بقصة ياسر؟

فريق عمل مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.