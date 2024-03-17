رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الإسكان» تستعد لفتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 خلال أيام

كتب:

بسمة عبدالستار
10:20 ص | الأحد 17 مارس 2024
الاسكان- صورة أرشيفية

الاسكان- صورة أرشيفية

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024؛ ليتمكن المواطنين من التقديم عليها والحصول على وحدة سكنية.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة الإسكان، يكون موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، سيكون في الربع الأول من العام الجاري للأشخاص من محدودي الدخل.

الربع الأول من العام الجاري

وبحسب ما صرّحت مصادر في وزارة الإسكان، فإنّه سيتم الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024، في الربع الأول من العام الجاري، كما أنّ هناك أكثر من 65 ألف مواطن قد تقدّموا بطلبات للتمكن من الحصول على شقة في مشروع «سكن لكل المصريين 3».

ووفقًا لما أعلنت عنه الوزارة فإنّ المساحات الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي تتراوح من 75 إلى 90 مترًا، وبالنسبة للأشخاص الذين تقدّموا بطلبات للتمكن من الحصول على شقة سكنية في مشروع «سكن لكل المصريين 1» سيتم تسليمها لهم خلال الشهر المُقبل.

اقرأ المزيد:

هل سيناقش قانون الإيجار القديم في شهر رمضان؟.. رئيس لجنة الإسكان يرد

«الإسكان» تشارك في الاجتماع الوزاري للبناء منخفض الانبعاثات بباريس

«الإسكان» تعلن عن تيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية بالمدن الجديدة 

وزير الإسكان يتابع أعمال التطوير بالمنيا الجديدة والعبور والصالحية
بقلم بسمة عبدالستار