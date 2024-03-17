«الإسكان» تستعد لفتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 خلال أيام

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024؛ ليتمكن المواطنين من التقديم عليها والحصول على وحدة سكنية.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة الإسكان، يكون موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، سيكون في الربع الأول من العام الجاري للأشخاص من محدودي الدخل.

الربع الأول من العام الجاري

وبحسب ما صرّحت مصادر في وزارة الإسكان، فإنّه سيتم الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024، في الربع الأول من العام الجاري، كما أنّ هناك أكثر من 65 ألف مواطن قد تقدّموا بطلبات للتمكن من الحصول على شقة في مشروع «سكن لكل المصريين 3».

ووفقًا لما أعلنت عنه الوزارة فإنّ المساحات الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي تتراوح من 75 إلى 90 مترًا، وبالنسبة للأشخاص الذين تقدّموا بطلبات للتمكن من الحصول على شقة سكنية في مشروع «سكن لكل المصريين 1» سيتم تسليمها لهم خلال الشهر المُقبل.