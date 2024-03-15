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دراما المتحدة

وزير الإسكان يتابع أعمال التطوير بالمنيا الجديدة والعبور والصالحية

كتب:

أيمن حمزة
11:18 ص | الجمعة 15 مارس 2024
أعمال النظافة والصيانة والتشغيل بالأحياء والشوارع الرئيسية

أعمال النظافة والصيانة والتشغيل بالأحياء والشوارع الرئيسية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ أجهزة مدن المنيا الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، و15 مايو، عدة أعمال تطوير ورفع الكفاءة والنظافة، والإنارة، والخدمات، بتلك المدن.

وزير الإسكان: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاعات النظافة

وأكد الوزير مواصلة العمل بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بقطاعات النظافة، والإنارة، والخدمات، للحفاظ على الاستثمارات بالمدن الجدبدة، وتوفير خدمة متميزة لسكانها.

وتفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، مداخل المدينة والمحاور الرئيسية والميادين، مؤكداً أهمية المتابعة اليومية لشركات النظافة العاملة بالمدينة، للتأكد من قيامها بالأعمال المكلفة بها، وكذا متابعة الشركات المكلفة بأعمال صيانة وري المسطحات الخضراء بالمدينة.

الاهتمام بالمسطحات والأشجار بالجزر والميادين

وشدد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، على الاهتمام بالمسطحات والأشجار بالجزر والميادين، ومداخل المدينة، ومتابعة شركات صيانة أعمدة الإنارة، والأعمال المسندة للشركات الأخرى، والمحافظة على الجهود المبذولة.

 تشكيل حملة نظافة مكبرة

وفي مدينة العبور، جار استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية بطريق الـ 110 بالمنطقة الصناعية الأولى، كما شهدت المدينة حملات نظافة مكبرة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، حيث تم تشكيل حملة نظافة مكبرة استهدفت الحي الترفيهي، والطرق المؤدية للحي، وكذلك طريق المحور الغربي وتقاطعه.

وتفقد المهندس أحمد رشاد، استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله «أسفلت» لممرات الغاز الطبيعي، وقطوعات المرافق بشارع يوسف وهبي، والحي الترفيهي، وكذلك المرمات بشارع عباس العقاد، والأعمال الصناعية وتنسيق الموقع العام وتركيب البلدورة بشارع محمد فريد أبو حديدة، وشارع عبد الحميد يونس، وجزيرة شارع محمود شاكر بالحي التاسع.

وتفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجارية بالطرق الداخلية في الموقف الإقليمي الجديد، من رصف للطرق، ووضع طبقة الأسفلت النهائية للاستعداد للافتتاح النهائي للموقف.

وقال منيع، إنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال، وتسليم الموقف في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه من أعمال أسفلت، أو أعمال رفع كفاءة الطرق بالمدينة.

سرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم الموقف في التوقيتات المحددة

وتابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال النظافة في المدينة، مشيداً بالجهود المبذولة في تحسين البيئة والمحافظة على نظافة المدينة.

في مدينة 15 مايو، قامت إدارة الكهرباء بجهاز المدينة برئاسة المهندس سيد الشافعى، نائب رئيس الجهاز، بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة على مستوى المراحل بالمدينة من خلال الشركات العاملة ببعض المراحل بالمدينة.

وأوضح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الجهاز قام بتزيين ميادين المدينة لتعطي شكلا جماليا، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تغيير جميع لمبات أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى جميع المراحل بالمدينة من لمبات صوديوم إلى لمبات ليد موفرة للطاقة، ضمن خطة الترشيد التى تقوم بها الدولة حفاظاً على استهلاك الطاقة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.