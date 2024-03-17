انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية في استاد المنصورة الأربعاء المقبل

يستقبل استاد المنصورة الرياضي، فعاليات «ليالي رمضان الثقافية والفنية» التي تنظمها قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامجها المركزي في محافظة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي، خلال الفترة من 10 إلى 19 رمضان، 20 إلى 29 مارس الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة.

فعاليات قصور الثقافة في المنصورة

تقام الفعاليات يوميا 8 مساءً، ويشهد الافتتاح يوم الأربعاء المقبل لقاء بعنوان «ذكرى انتصار العاشر من رمضان» للشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، يعقبه عروض فنية لفرقتي الشرقية للإنشاد الديني والعريش للفنون الشعبية، إلى جانب فقرة غنائية لفريق كورال مدرسة الهدى والنور، ولقاء عن كوكب الشرق أم كلثوم ضمن برنامج عطر الأحباب.

ويتضمن اليوم الثاني الخميس 11 رمضان 21 مارس، محاضرة بعنوان «أسرة سعيدة في مجتمع متحضر» تقديم نجوى الدماصي مستشار المرأة بمحافظة الدقهلية، يليها عروض فنية لفرقتي المنصورة للموسيقى العربية والعريش للفنون الشعبية، ثم لقاء أدبي ضمن برنامج العودة إلى الجذور، وآخر حول «مخاطر الإدمان» بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

عروض فنية وندوات

ويتضمن يوم الجمعة 12 رمضان 22 مارس، لقاء حول الشاعر الراحل متولي عبد اللطيف ضمن برنامج عطر الأحباب، يليه عروض فنية لفرقتي تمي الأمديد للإنشاد الديني، والمنيا للفنون الشعبية التي تواصل عروضها في اليوم التالي، إلى جانب فرقة المطرية التلقائية للسمسمية، ولقاء مع الكاتب الدكتور عبد المنعم الباز ضمن برنامج العودة إلى الجذور.

ويشهد يوم الأحد 14 رمضان، 24 مارس، لقاء حول شاعر الدراما المصرية الراحل سيد حجاب ضمن برنامج عطر الأحباب، يعقبه محاضرة بعنوان «دور المرأة في المجتمع» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ثم عرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية، التي تواصل عروضها في اليوم التالي، إلى جانب عرض لفرقة علي مبارك للسيرة والموال، ولقاء مع الكاتب محمد خليل ضمن برنامج العودة إلى الجذور.

عرض فني لفرقة بني سويف

ويتضمن يوم الثلاثاء 16 رمضان 26 مارس، لقاء للتعريف بالمسيرة الأدبية للشاعر زكي عمر ضمن برنامج عطر الأحباب، يليه عرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية التي تواصل عروضها في اليوم التالي، إلى جانب لقاء مع الشاعر مصباح المهدي ضمن برنامج العودة إلى الجذور.

ويشهد يوم الخميس 18 رمضان 28 مارس، عروضا لفرقتي المنصورة للموسيقى العربية، والغربية للفنون الشعبية، إلى جانب لقاء حول الكاتب الراحل طه وادي ضمن برنامج عطر الأحباب.

لقاء مع الشاعر سمير الأمير

وتواصل فرقة الغربية للفنون الشعبية عروضها في الحفل الختامي يوم الجمعة 19 رمضان 29 مارس، إلى جانب لقاء مع شاعر العامية سمير الأمير ضمن برنامج العودة إلى الجذور.

ويتضمن البرنامج المقدم بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة الدكتور عاطف خاطر، عددا من اللقاءات التوعوية بالتعاون مع شركة مياه الشرب، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية، وعروض مسرح العرائس، والفقرات الفنية المتنوعة لمواهب قصر ثقافة المنصورة، والورش الفنية الخاصة بتعليم الرسم والتلوين والطباعة بالاستنسل، وأخيرا معرض الكتاب الخاص بإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمقام طوال فترة الفعاليات بأسعار مخفضة للجمهور.