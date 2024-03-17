هدى رشوان تقدم روشتة للموظفين.. ازاي تتعامل مع المدير اللي بيكرهك؟

تحدّثت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، في الحلقة الأولى من برنامج «ستايل بوك» على «بودكاست الوطن»، عن طرق التعامل مع جميع الأشياء في حياة كل إنسان، والطرق التي نضمن بها النجاح في العمل والتعاملات اليومية مع الأصدقاء والزوج والأولاد.

ازاي تتعامل مع مديريك اللي بيكرهك؟

وأوضحت أنّ لكل إنسان «ستايل بوك» خاص به، كما تحدّثت عن الطريقة التي يجب أن يتعامل بها كل موظف مع مديره في الشغل، خاصة من يكرهه.

وأشارت إلى أنّ هناك صفات مختلفة لكل مدير عمل، بداية من المدير الشرير والعصبي والمثالي الذي يريد تنفيذ كل شيء بدقة، كما أنّ كل مدير له طريقة في التعامل: «إحساس سيء جدًا إنك بتتعامل مع مديرك وأنت عارف إنه بيكرهك».

وقدّمت رشوان، عددا من النصائح لتحسين العلاقة بين الموظف ومديره في العمل، وبينها العمل والإنتاج بشكل جيد، ليتحول كره مديرك إلى تمسك بك، إضافة إلى الدخول في حوار مع المدير عن اهتماماته وهواياته.

تحذيرات من تجنب التعامل مع المدير

وحذرت الكاتبة الصحفية من تجنب التعامل مع المدير في أي وقت، فهذا أكبر خطأ يسقط فيه كل موظف، ويجب أن يكون التعامل بشكل طبيعي وحضور جميع الاجتماعات، موضحة أنّ هذا التصرف يزيد المسافة بين الموظف والمدير بشكل أكبر: «جامل مديرك بس متوصلش الأمور للتطبيل.. قوله لبسك حلو أوي النهارده واتعلمت منك كتير».