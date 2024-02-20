كيف تصبح شخصا كاريزماتيا؟.. في بودكاست «استايل بوك» مع هدى رشوان

يركز بودكاست «استايل بوك»، مع هدى رشوان، على صفات الشخصية الكاريزمية، ويقدم نصائح ذهبية لكي تصبح شخصًا كاريزماتيًا.

في اللغة اليونانية، تعني الكاريزما النعمة، وهي هبة إلهية تجعل الشخص ذا قيمة رفيعة، وتفضله بين الناس لجاذبيته وسحره الخاص.

الشخصية الجذابة:

الشخصية «الكاريزماتيكية» هي الشخصية الجذابة التي تتمتع بحضور اجتماعي استثنائي يجذب انتباه الناس، ولديها قدرة عالية على التواصل، وتستخدم أساليب ذكية للإقناع، مما يمنحها القدرة على التأثير على الناس ولفت انتباههم وقيادتهم بسهولة.

مميزات الشخصية الكاريزماتيكية:

الشخصية الكاريزماتيكية تتمتع بحضور قوي ومجموعة من الصفات التي تُشكل شخصية مميزة، أهم صفات الكاريزما هي الثقة بالنفس، والحضور هو أهم عامل مطلوب لكي تكون شخصية قوية، فبدونه لا يمكنك أن تكون كاريزماتيكيًا.

أصحاب الشخصية الكاريزماتيكية يبتعدون كل البعد عن السلبية في التعامل أو التفكير، ولا يحبون الشخص المتذمر والشكاك. يميلون دائماً للتفاعل بإيجابية مع محيطهم.

يتميز الشخص الكاريزماتيكي بالذكاء الاجتماعي، ويفهم مشاعر الآخرين ويستوعب احتياجاتهم، ويستنتج الطريقة الصحيحة للتعامل معهم والتأثير فيهم، هذا هو أهم شيء في الشخصية الكاريزماتيكية، ومجرد وجود الشخص الكاريزماتيكي يجذب انتباه الناس عن طريق لغة جسده المميزة والمتزنة، وقوة صوته وحديثه الراقي.