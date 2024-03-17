انطلاق مسابقة «تاج القرآن الكريم» في نسختها الرابعة بكفر الشيخ اليوم

أعلنت النائبة هيام محمد الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق مسابقة «تاج القرآن الكريم» في نسختها الرابعة بمحافظة كفر الشيخ، من اليوم وحتى الجمعة 22 مارس، بتحكيم الدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ.

مسابقة تاج القرآن الكريم

ووفقاً لما أعلنته عضو مجلس النواب، فإنّ مسابقة «تاج القرآن الكريم» تنقسم المسابقة لثلاثة مراحل، كالتالي:

1- مرحلة رياض الأطفال.

2- المرحلة الابتدائية.

3- المرحلة الإعدادية.

شروط المشاركة في المسابقة

وبحسب «الطباخ»، فإنّه تم وضع عدة شروط للمشاركة في المسابقة كما يلي:

تصوير فيديو للمتسابق أو المتسابقة لا يقل عن 60 ثانية ولا يزيد عن 100 ثانية ويتم رفعه على المجموعة المخصصة للمسابقة عبر «فيسبوك»، مع إرفاق الآتي مع الفيديو:

1- اسم المتسابق ثلاثي.

2- اسم المركز بالمحافظة.

3- رقم الموبايل.

4- هاشتاج المرحلة المشاركة.

جوائز مسابقة تاج القرآن الكريم

وأكدت «الطباخ»، أنّ جوائز مسابقة «تاج القرآن الكريم» تشمل الأول والثاني والثالث من كل مرحلة وهي عبارة عن جائزة مالية وعينية، ومن الرابع إلى العاشر جائزة عينية، لافتةً أنّه سيتم إعلان النتيجة خلال عيد الفطر المبارك على أنّ يتم تسليم الجوائز لاحقاً خلال حفل التكريم.

تقييم المشاركين في المسابقة

وأوضحت «الطباخ»، أنّ تقييم المشاركين في المسابقة سيكون على أساس القراءة المنضبطة والصوت الحسن فيما يفتح الله على المتسابق من أي موضع من القرآن الكريم، ولا يتعدى الوقت المحدد لتسجيل الفيديو، ولا يكون من فائزين النسخ السابقة لضمان تكريم حفاظ جدد وتشجيعهم.