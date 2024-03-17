مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة بطولة غادة عبد الرازق.. هل تورط علي ضرغام مع «سميحة»

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب العديد من الأحداث الكثيرة، تضمنت العديد من المشاهد والأحداث المهمة، وبينها إخفاء «ياسين» الذي يؤدي دوره الفنان محمد علاء، حقيقة من أطلق النار عليه، لأنه أبو زوجته «حسن ضرغام»، ووجود علاقة عاطفية بين «سميحة» زوجة الحاج إسماعيل ضرغام مع خادمها، ما جعل الجماهير تنتظر عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة بطولة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب

تسلسل الأحداث التي يغلب عليها الغموض والترقب هو ما يدفع الجماهير لمعرفة أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة بطولة غادة عبد الرازق، خاصةً بعدما شهدت الحلقة 6 المزيد من الأحداث، وينتظرها الجماهير لمعرفة مصير ومنحنى المشاكل، وهل «علي ضرغام» تم قتله دون أن يكون على علاقة مع زوجة الحاج إسماعيل؟، خاصةً بعد كشف علاقتها مع الشاب «معتز» الذي يعمل عند زوجها، وتدبير الحاج إسماعيل الغول حادث للحاج حسن ضرغام.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا، وتدور أحداث وقصة المسلسل في إطار وقوع حرب شديدة بين عائلتين من الصعيد، تتحول الصداقة بينهم إلى عداوة قاتلة، وتتوالى الكثير من الأحداث بينهم.

تردد قناة CBC

لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة بطولة غادة عبد الرازق، وضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة CBC على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التالي:

الدخول إلى قائمة الإعدادات.

اختر من القائمة التركيب.

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