«الأرصاد» الجوية تحذر من 4 ظواهر تضرب البلاد لمدة 6 أيام: أجواء حارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة، والظواهر الجوية المتوقعة خلال 6 أيام بدءا من غدٍ الثلاثاء وحتى الأحد، لافتة إلى أن البلاد تتأثر 4 ظواهر جوية، وتختلف شدة تأثيرها من منطقة لأخرى.

1- انتشار الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتأثر بها البلاد طوال الـ6 أيام المقبلة، بدءا من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة التاسعة صباحا.

2- سقوط أمطار على عدة مناطق

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تنحسر فرص سقوط الأمطار خلال غدا الثلاثاء، لافتة إلى أنه من الأربعاء تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق متفرقة وتستمر حتى يوم السبت.

3- نشاط الرياح

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، خلال الـ6 أيام المقبلة.

4- ارتفاع درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كل الأنحاء، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون دافئا على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون باردا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 5-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 6-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الخميس 7-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.