«الأرصاد» تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية الأيام المقبلة.. ماذا يحدث؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024، حالة مرتقبة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتابع عن كثب الحالة الجوية المرتقبة، لافتة إلى أنها سوف تصدر وصفا تفصيليا للحالة الجوية المرتقبة عند ثبوت الخرائط والنماذج العددية واقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة وجودة التنبؤ.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن بالنسبة لحالة الطقس المرتقبة خلال الـ6 أيام المقبلة، بدءا من غد الأربعاء وحتى الاثنين المقبل، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وبارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الأربعاء 13-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة الخميس المقبل 14-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل 15-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة السبت المقبل 16-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الأحد المقبل 17-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 16 درجة.