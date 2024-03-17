حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد 17-3-2024، سابع أيام شهر رمضان الكريم 2024، حتى يتمكن المسلمون من أداء الصلاة في موعدها.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد 17-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب اليوم في قنا الأحد 17-3-2024 الساعة 5:59 مساء.

موعد صلاة المغرب في قنا اليوم

وأكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية، أنه يتم أداء صلاة المغرب في محافظة قنا اليوم الأحد الموافق 17-3-2024، عقب أذان المغرب بنحو 5 دقائق.

موعد الإفطار اليوم في قنا الأحد 17-3-2024

وبحسب وزارة الأوقاف، فإن موعد الإفطار اليوم الأحد في محافظة قنا، مع بداية أذان المغرب في تمام الساعة 5:59 مساء، وذلك بعد صيام 13 ساعة 46 دقيقة في سابع أيام شهر رمضان.