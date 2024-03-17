كشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024، سابع أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، وذلك ضمن إمساكية الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024، كالتالي:

- موعد صلاة الظهر: الساعة 12 و3 دقائق مساءً

- موعد صلاة العصر: الساعة 3 و29 دقيقة مساءً

- موعد صلاة المغرب: الساعة 6 و4 دقائق مساءً

- موعد صلاة العشاء: الساعة 7 و22 دقيقة مساءً

- موعد صلاة الفجر: الساعة 4 و34 دقيقة مساءً

موعد السحور والإفطار في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024

وحددت الهيئة موعد السحورفي الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024، في تمام الساعة 2 و14 دقيقة صباحًا، فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 4 صباحا و14 دقيقة، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6 صباحا و2 دقائق.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024

وبلغت ساعات الصيام في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 17 مارس، نحو 13 ساعة و50 دقيقة، وهو موعد يزيد كل يوم عن اليوم السابق بمعدل دقيقة أو دقيقتين.