مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024
كتب:
آية حسنين
03:00 ص | الأحد 17 مارس 2024
شهر رمضان
كشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024، سابع أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، وذلك ضمن إمساكية الشهر الكريم.
مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024
وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024، كالتالي:
- موعد صلاة الظهر: الساعة 12 و3 دقائق مساءً
- موعد صلاة العصر: الساعة 3 و29 دقيقة مساءً
- موعد صلاة المغرب: الساعة 6 و4 دقائق مساءً
- موعد صلاة العشاء: الساعة 7 و22 دقيقة مساءً
- موعد صلاة الفجر: الساعة 4 و34 دقيقة مساءً
موعد السحور والإفطار في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024
وحددت الهيئة موعد السحورفي الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024، في تمام الساعة 2 و14 دقيقة صباحًا، فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 4 صباحا و14 دقيقة، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6 صباحا و2 دقائق.
عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024
وبلغت ساعات الصيام في محافظة الدقهلية اليوم الأحد 17 مارس، نحو 13 ساعة و50 دقيقة، وهو موعد يزيد كل يوم عن اليوم السابق بمعدل دقيقة أو دقيقتين.