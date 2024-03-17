نشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد، سادس أيام شهر رمضان، حيث إن الأردن من الدول الإسلامية التي حل عليها شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 12 مارس.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد 17-3-2024

في السطور التالية ترصد «الوطن» لقرائها، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد 17-3-2024، تسهيلًا عليهم معرفة مواعيد الفروض الخمسة ووقت بدء الصيام والإفطار.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم 17-3-2024

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد في العاصمة عمان، ومدينة جرش، وإربد يكون في الساعة 5:22، وفي مدينة عجلون يتأخر الأذان عن العاصمة بدقيقة واحدة فقط أي في الساعة 5:23 صباحًا

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم 17-3-2024

يكون موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الأحد في تمام الساعة 12:43 مساءً.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم 17-3-2024

موعد أذان العصر في العاصمة عمان الساعة 4:10 مساءً وفي مدينة اليرموك الساعة 4:12 مساءً وفي مدينة الكرك الساعة 4:11 مساءً وفي العقبة الساعة 4:17 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم 17-3-2024

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد يكون في الساعة 6:50 مساءً، أما في العقبة يرفع أذان المغرب في الساعة 6:51 مساءً.

موعد أذان العشاء في الأردن اليوم الأحد 17-3-2024

موعد أذان العشاء في الأردن اليوم الأحد يكون في الساعة 8:07 مساءً ويليه صلاة التراويح.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الأحد 17-3-2024

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الأحد يكون نحو 13 ساعة و28 دقيقة ويزيد أو يقل قليلا من مدينة إلى أخرى، فيما يزداد عدد ساعات الصيام يوميًا على مدار أيام شهر رمضان المعظم بنحو دقيقة أو اثنين.