يتطلع الأهالي في الفيوم، لمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-3-2024، سابع أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، الإضافة لمواعيد السحور والإفطار، لذا حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار طوال شهر الصيام تيسيرًا على المواطنين.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024 وموعد السحور والإفطار في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وتختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024 الموافق سابع أيام شهر رمضان 2024، اليوم عن الآخر، إذ تتقدم مواعيد أذان الفجر والسحور والإمساك كل يوم عن الآخر، بينما تزداد عدد ساعات الصيام، ويتأخر موعد أذان المغرب بمقدار يتراوح بين دقيقة ودقيقتين.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024

وكشفت إمساكية رمضان 1445 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024 الموافق 7 من رمضان بالتفصيل، إذ تأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024: يُرفع في تمام الساعة 4:38 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024: يُرفع في تمام الساعة 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024: يُرفع في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024: يُرفع في تمام الساعة 6:07 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024: يُرفع في تمام الساعة 7:23 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024: تبدأ عقب انتهاء صلاة العشاء مباشرة أي الساعة 7:33 تقريبًا.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024 نحو 13 ساعة و49 دقيقة بزيادة قدرها دقيقتين عن الأمس ونحو 11 دقيقة عن عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان.

مواعيد السحور والإفطار في الفيوم

ويبدأ موعد السحور اليوم الأحد في الفيوم من الساعة 2:18 دقيقة صباحًا ويستمر حتى وقت الإمساك الساعة 4:18 صباحًا، فيما يأتي موعد الشروق في الفيوم اليوم في تمام الساعة 6:04 صباحًا.