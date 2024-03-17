مسلسل المعلم الحلقة 7 بطولة مصطفى شعبان.. هل ينجح في سداد الدين؟ 

تشهد أحداث الليلة من مسلسل المعلم الحلقة 7 على قناة الحياة، تغيرًا في مجرى الأحداث، بعدما قرر مصطفى شعبان المعلم حامد الذهاب إلى السويس لإشراء سمك، لدفع مليوني جنيه وسداد دين أحمد فؤاد سليم «المعلم بشر» ومنع حبسه، ثم تشعر سهر الصايغ «زمزم» زوجة «المعلم» بالتعب، ويطلب منها الذهاب إلى الطبيب، لكنها ترفض خوفًا من كشف سرها وهو إصابتها بمرض السرطان.

مسلسل المعلم الحلقة 7 بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة

مسلسل المعلم يضم في بطولته مصطفى شعبان، سهر الضايغ، أحمد بدير، هاجر أحمد، طارق النهري، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، محمود الليثي، سلوى عثمان، علاء زينهم، أحمد عبد الله محمود، من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

https://www.youtube.com/watch?v=Xf3xRlBGh2E

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 7

يعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، على شاشة قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساءً، بالترامن مع عرض الحلقة على منصة Watch It في تمام الساعة 9:45 مساءً.