ملخص الحلقة 6 من مسلسل المعلم.. مصطفى شعبان يذهب إلى السويس

بدأت الحلقة 6 من مسلسل المعلم، بمحاولة مصطفى شعبان «حامد»، إفاقة أحمد فؤاد سليم من الإغماء، بعد تعرضه للعديد من الضغوطات الشديدة، لكنه فشل، واستعان بطبيبة تنجح في علاجه ليصبح بحالة صحية جيدة.

تحركات مصطفى شعبان لضمان عدم حبس أحمد فؤاد سليم

ويقرر مصطفى شعبان الذهاب إلى السويس لشراء سمك وسداد مليوني جنيه لمنع حبس أحمد فؤاد سليم، ثم تنتقل الأحداث إلى منزل أحمد بدير «الجنتل»، للاجتماع مع طارق النهري، وانتصار وسلوى خطاب، ويخبرهم بأنّ بضاعة المخدرات الموجودة في الميناء علمت الشرطة بمكانها، لذلك لابد من تركها حتى لا يدخلوا السجن.

مصطفى شعبان ينقذ ابنة أحمد بدير

وينجح مصطفى شعبان في إنقاذ ابنة أحمد بدير من الموت، ويشكره الأخير على إنقاذ ابنته ويحاول إعطاءه العديد من الأموال لكنه يرفض.

وتشعر سهر الصايغ بتعب مفاجئ أمام مصطفى شعبان، فيطلب منها الذهاب إلى الطبيب، لترفض خوفًا من كشف سرها وهو إصابتها بمرض سرطان الدم.