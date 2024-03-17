موعد عرض الحلقة 7 مسلسل المعلم.. هل يتزوج مصطفى شعبان من هاجر أحمد؟

يشهد مسلسل المعلم العديد من الأحداث المشوقة خلال الحلقات الماضية، وذلك بعد إصابة سهر الصايغ بالسرطان في الدم، إذ تطلب من زوجها مصطفى شعبان الزواج من هاجر أحمد حتى ينجب منها.

أحداث الحلقة 7 مسلسل المعلم

وتجيب الحلقة 7 من مسلسل المعلم، على سؤال: هل سيتزوج مصطفى شعبان من هاجر أحمد، أم سيفضل البقاء إلى جانب زوجته؟

موعد عرض الحلقة 7 مسلسل المعلم

يأتي موعد عرض الحلقة 7 مسلسل المعلم اليوم في تمام الساعة 9:45 مساءا على شاشة قناة الحياة، بالإضافة إلى منصة Watch It الرقمية.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك في بطولة مسلسل المعلم عدد كبير من الفنانين وهم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، وأحمد بدير، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.