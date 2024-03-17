خطة جهنمية لسرقة بنك.. ملخص الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 8

عرضت قناة القناة الأولى تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة السادسة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية».

في مسلسل الكبير أوي 8 اجتمع حزلقوم مع مربوحة ونفادي وهجرس وطبازة والعترة، للتخطيط لسرقة البنك على طريقة المسلسل الإسباني لاكازا دو بابل واختاروا الأسماء الحركية راس سدر والمرج والسنبلاوين.

أحداث الحلقة السادسة مسلسل «إمبراطورية ميم»

وشرع الفنان خالد النبوي، ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل «امبراطورية ميم»، في كتابة رسائل لزوجته الراحلة ميسون يحكي فيها عما يحدث بينه وأولاده، متطرقا إلى أدق التفاصيل.

مسلسل «عتبات البهجة»

وفي مسلسل «عتبات البهجة» تأكد الفنان يحيى الفخراني «بهجت» من أن هشام إسماعيل «عبدالبديع» ينصب عليه في أموال السنتر الدروس الخصوصية، وأنه لم يدفع الضرائب عن السنتر.

مسلسل «بابا جه»

وفي أحداث مسلسل «بابا جه»، للفنان أكرم حسني، بعدما خاض ياسر مهمة جديدة بدلا من هشام الذي حضر عيد ميلاد ابنة شقيق زوجته، ووافق ياسر على طلبات الشاب زياد الذي كان معه في المنزل.