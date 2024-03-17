مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. هل ينجح يحيى الفخراني في حل مشكلات أحفاده؟

يتضمن مسلسل عتبات البهجة في الحلقة 6، العديد من الأحداث المهمة والمميزة والعديد من الأزمات التي وقع فيها الفنان يحيى الفخراني «بهجت» بسبب أحفاده، وانتهت الحلقة السابقة بتعرض حفيدته «جميلة» للابتزاز الإلكتروني.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

شهد مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 العديد من المشاهد والأزمات، التي حل الفنان يحيى الفخراني بعضها، ومن أهمها: أزمة حفيدته التي كانت تعاني من ابتزاز إلكتروني.

تعرضت «جميلة»، حفيدة «بهجت»، لأزمة خلال أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6، بسبب صورة مخلة لها أرسلت إلى هاتفها، إلا أن جدها ساعدها في تجاوز هذه الأزمة، وتأكد أن صديقتها «هند» هي من أرسل لها هذه الصور بدافع الغيرة، ليقوم «بهجت» بتوبيخ والدها ويطلب منه ألا تتواصل مع حفيدته مرة أخرى.

يحيى الفخراني يتهم حفيده بالسرقة

في نهاية مسلسل عتبات البهجة في الحلقة 6، يذهب الفنان يحيى الفخراني «بهجت» إلى حفيده عمر «خالد شباط» ويتهمه بالسرقة، بعدما تلقى اتصالا أبلغه فيه المتصل بذلك.

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، في قالب كوميدي اجتماعي يمزج بين الإثارة والتشويق والمفاجآت، إذ يجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وعمرو صحصاح.