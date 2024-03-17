مسلسل بابا جه الحلقة 6.. هل تقع ولاء في ورطة بعد اقتحام المدرسة؟

بدأت الحلقة 6 من مسلسل بابا جه، بـ«هشام» أكرم حسني، يجلس مع «ياسر» محمد أوتاكا، وعمته لمحاولة الوصول إلى حلٍ فيما حدث، ويتفقون على أنّ عمته سخبر ولاء بأنّها كانت مع ياسر في السيارة الخاصة بهشام في الوقت الذي أخبرها هشام بأنّه في السيارة.

هشام يتفق مع عمته على إخفاء الحقيقة عن ولاء

وبدأ هشام بالقلق من زوجته بمعرفة أنّه يعمل «أبًا للإيجار»، لذلك يتفق مع عمته «أم ياسر» على إخفاء الحقيقة عن ولاء، والضحك عليها بقصة جديدة وهي أنها كانت تشك في أنّ ياسر مدمن للمخدرات.

هشام وعمته يكذبان على ولاء

وتخبر عمة هشام ولاء بأنّها كانت تشك في ابنها ياسر بأنّه مدمن، لذلك أخذته هي وهشام إلى المصحة، للكشف عليه وأنها لم تكن تريد أن تحكي لها بحجة أنها مكسوفة من أن تعرف أن ياسر مدمن.

ولاء في ورطة

وتدور الأحداث ويأخذ ياسر أوردر «بابا جه»، ويذهب إلى مع الولد الذي يرافقه بسبب لسفر أمه، إلى المدرسة التي تعمل بها ولاء زوجة هشام ابن خاله، ويعرف الطلاب أنه قريب «ميس ولاء»، ويكتشف أحد أولياء الأمور بأن أبناءهم في المدرسة في ساعة متأخر، ويدخلون الحفل بعد تهديد حارس المدرسة، ويجدون الطلاب يهتفون باسم «ميس ولاء»، ويصور أحد أولياء الأمور الحفل بهاتفه.

يعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC فى تمام الساعة 7:45 مساء

و يعرض مسلسل بابا جه الحلقة 6، بطولة أكرم حسني على قناة DMC فى تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.