تفاصيل مسابقة المقاصد القرآنية.. اعرف الشروط وقيمة الجائزة

أطلقت وزراة الأوقاف مسابقة «المقاصد القرآنية» بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان، بهدف بيان أهم مقاصد بعض سور القرآن الكريم، والمسابقة عبارة عن ثلاثين سؤالًا، ولها ست جوائز يومية.

مسابقة المقاصد القرآنية

وحددت وزارة الأوقاف تفاصيل مسابقة المقاصد القرآنية، وهي:

الفرع الأول: فرع الأئمة والواعظات، وله جائزتان الأولى ألف جنيه، والثانية مجموعة متميزة من إصدارات وزارة الأوقاف.

الفرع الثاني: للطلاب بالتعليم قبل الجامعي العام والأزهري (الابتدائي والإعدادي والثانوي بأنواعه)، وله جائزتان الأولى ألف جنيه، والثانية مجموعة متميزة من إصدارات وزارة الأوقاف.

- الفرع الثالث: المشاركة فيه مفتوحة للجميع من غير من ذكروا في الفرعين الأول والثاني، وله جائزتان الأولى ألف جنيه، والثانية مجموعة متميزة من إصدارات وزارة الأوقاف.

- إضافة إلى جائزتين شرفيتين للمشاركين في المسابقة من خارج جمهورية مصر العربية.

موعد أسئلة مسابقة المقاصد القرآنية

وبدأت مسابقة المقاصد القرآنية مع بداية شهر رمضان، وتقوم إذاعة القرآن الكريم ببث أسئلة المسابقة يوميا عقب أذان المغرب، وتعاد صباح اليوم التالي في الساعة السابعة إلا الربع صباحًا.

وفيما يلي نص السؤال السادس للاستماع إليه من الفيديو التالي:

ويمكن الإجابة على أسئلة مسابقة المقاصد القرآنية من خلال الرابط التالي من هنــا