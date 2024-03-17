تفاصيل حفل فرقة «الحضرة» على المسرح المكشوف في الأوبرا الجمعة المقبل

تحيي فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي بقيادة المنشد نور ناجح، حفلا جديدا ضمن برنامجها لشهر رمضان الكريم بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبل، حيث يشارك في الحفل الذي يقام في تمام الساعة 9:30 مساء، عدد من الضيوف أبرزهم المنشد الكبير إيهاب يونس، والمنشد عبد الرحمن بلالة.

ومن المقرر أن تنشد فرقة الحضرة خلال الحفل مجموعة مميزة ومختلفة من القصائد والمدائح، التي يُقدم بعضها لأول مرة.

أماكن إقامة حفل فرقة الحضرة

يشار إلى أن فرقة الحضرة أحيت عدة حفلات منذ بداية شهر رمضان الكريم من بينها حفل النادي الأهلي بالشيخ زايد، وحفل الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرهما.

وفي وقت سابق، طرحت الفرقة، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية جديدة بعنوان «إنا لك صُمنا»، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

أغنية «إنا لك صُمنا»، من كلمات هشام الحلي، وألحان روحي الخماش، وتوزيع نور ناجح، وهي أغنية من التراث العراقي، وتم تسجيلها لأول مرة بالإذاعة العراقية عام 1957، وتعيد الفرقة تقديمها بشكل جديد من خلال فيديو كليب من تصوير وإخراج عمرو عيسى.