موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة dmc الحلقة 7.. ريهام حجاج في ورطة

يستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة dmc الحلقة 7، وقنوات المتحدة المختلفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، التي من المقرر أن تشهد العديد من الأحداث حول علاقة صدفة «ريهام حجاج» وطارق «عصام السقا» وتصاعد الخلاف بينها وبين شقيقتها عقب أزمة تزوير عقد زواجها من رشدي الشامي.

موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 7

ويكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة قناة cbc، الحلقة 7 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما يأتي موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الحلقة 7، في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

ويكون موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة dmc الحلقة 7، الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.