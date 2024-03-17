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دراما المتحدة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. هل ينجح أحمد رزق في الانتقام من أمير كرارة؟

كتب:

بسمة شطا
03:01 م | الأحد 17 مارس 2024
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

شهدت الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي كثير من التطورات التى تجعل أحداث الحلقة 7 من العمل محمسة للغاية، وخاصة بعد اللقاء الذي حدث بين دكتور ياسين الذي يجسد شخصيتة الفنان أمير كرارة، وفاروق الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد رزق .

الصراع يشتد بين أمير كرارة وأحمد رزق 

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي محاولة فاروق البحث مجددا عن دكتور ياسين لكى ينتقم منه، كما أن دكتور ياسين سيحاول هو الآخر الانتقام من فاروق، وذلك بعد أن طرد أفراد عائلته من منزلهم والاستيلاء على الميراث.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وصفاء الطوخي وأحمد فؤاد سليم وملك قورة ورحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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بقلم بسمة شطا