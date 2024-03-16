مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. أمير كرارة يلتقي أحمد رزق ويهدده بالقتل

تطورت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 بوصول ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة إلى منزل عائلته بناء على الاتفاق بينه وبين فاروق ابن عمه الذي يقدم دوره الفنان أحمد رزق بأنه سيأتي إليه عندما علم بطرده لكل أفراد أسرته من المنزل.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. أمير كرارة يهدد أحمد رزق بالقتل

ولكن عندما وصل الدكتور ياسين إلى المنزل ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 وجد جملات شقيقته تقابله وحذرته من دخول المنزل لأن فاروق يتوعد بقتله ولن يتناقش معه على الإطلاق.

ضرب ياسين بالعصا على رأسه

ولكن دكتور ياسين رفض الانصراف ودخل المنزل وهو يتخفى ولكن ضربه أحد بالعصا على رأسه وظهر وهو مكتف الأيدي أمام فاروق وحاول ياسين أن يتناقش مع فاروق ويفهمه بأنه لم يقتل والده وأنه كتب كل شيء له لكى يستفزه بالعمل معه.

كما هدد ياسين فاروق بأنه سيقتله أن لم تعد أسرته إلى المنزل مرة أخرى ولكن يقرر الثاني قتل ياسين وبالفعل يصوب المسدس في اتجاه رأسه ولكن ينجح ياسين في ضربه والهروب مجددا.