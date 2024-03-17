مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. ميرنا جميل تعلن زواجها من أمير كرارة

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6، تطورا كبيرا في الأحداث فيما يخص دكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، ويعرض عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. زواج أمير كرارة وميرنا جميل

وشهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 محاولة سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل في أن تخبئ دكتور ياسين وبالفعل أخذته إلى منزل أهلها ولكنها كانت تريد أن تخرج من مأزق وجود رجل غريب فقالت إنها تزوجته، كما حرصت على تغيير اسمه.

أمير كرارة يبحث عن عمل

وتفاجأ دكتور ياسين بما فعلته سامية ودخل في جدال معها ولكنها أخبرته بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتتمكن من إبقائه في المنزل، ولكنه طلب منها أن تساعده في العثور على عمل.