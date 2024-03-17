موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة.. الصراعات مستمرة

تستمر الصراعات في حلقات مسلسل بيت الرفاعي، ما يجعل الجمهور في حالة تشويق لمعرفة الأحداث الجديدة، لذا نرصد موعد عرض الحلقة 7 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on، الذي يكون في الساعة 9 مساءً، وبالنسبة للإعادة على نفس القناة تكون في الساعة 1:30 صباحًا، وفي الساعة 9:45 مساءً من اليوم التالي.

وموعد عرض الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on drama، يكون في الساعة 2 صباحًا والساعة 6:15 صباحًا والإعادة الأخيرة الساعة 4:45 مساءً من اليوم التالي.

فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة ويشاركه كل من الفنان أحمد رزق، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سيد رجب، الفنانة صفاء الطوخي، الفنانة ملك قورة، الفنان محمد لطفي وتأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وأحداث مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة الذي يؤدي دور ياسين طبيب، تتلخص في أن والده يتوفى بعد نقاش حاد بينهما ويتم اتهامه بقتله، ويحاول الدكتور الهروب من الشرطة باصطحاب ابنته، فيما تحدث صراعات بين ياسين وابن عمه فاروق الذي يؤدي دوره الفنان أحمد رزق، وتتوالى الأحداث.