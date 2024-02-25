ياسر إدريس: استبعاد هشام حطب لم يؤثر على اللجنة الأولمبية

قال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن استبعاد هشام حطب لم يُؤثر على اللجنة الأولمبية، مُوضحا أننا نسير بخطى ثابتة نحو الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

وأوضح خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن العمل مُستمر في كافة الاتحادات، موضحا أنها تعمل بثبات، في ظل دعم الدولة لكافة الاتحادات استعدادا للدورة الأولمبية.

ولفت إلى أن هناك حرص على استقرار الأمور الفنية والإدارية، بدون الخوض في مشاكل أو تجاوزات موضحا: «وصلنا للاستقرار من خلال الجمعية العمومية».

استبعاد هشام حطب من اللجنة الأولمبية المصرية

وأشار إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، قررت بإجماع الحاضرين وعددهم 25 عضوًا، استبعاد هشام حطب من اللجنة الأولمبية المصرية، وما يترتب على ذلك من آثار، والاستبعاد لم يؤثر على عملنا.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن لاعبي الدولة المصرية سيرتدون ملابس صناعة مصرية 100% بالأولمبياد وهذا يحدث للمرة متابعا: «عمرنا ما طلعنا بملابس مصرية، وتخلصنا من عقدة الخواجة وسنظهر بمظهر مشرف».