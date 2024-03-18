مع نهاية حلقة أمس من مسلسل محارب، وبعد إصابة عزيز «حسن الرداد» بطلق ناري من مجهول أثناء وجوده مع عزازي والد رامي والمحامي وصفي، بعد أن نجح وصفي في إقناع محارب بالتنازل عن القضية مقابل أن يقدم له رامي العزازي الكفن ويدفع الدية، فوافق العزازي وحددا مكانا لإتمام الاتفاق، وخلال الجلسة يطلق مجهولا النيران عليهم، فيُصاب عزيز وعزازي والمحامي وصفي، وتتضح باقي الأحداث خلال موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل محارب على قناة CBC.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل محارب على قناة CBC

ومع موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل محارب على قناة CBC الليلة، يتابع المشاهدون محاولات جيهان العزازي والمحامي حسام التشكيك في المحامي وصفي، الذي بدأ تهديدها بشكل مباشر بالأوراق والمستندات التي تثبت تورطه في رشاوي وعمولات تدينها مع حسام، ما وضعها بشكل مباشر تحت تهديد المحامي «وصفي» الذي يجسّد دوره الفنان تامر عبد المنعم.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل محارب

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل محارب يوميا حصريا عبر قناة CBC، 3 مرات يوميا، الأول الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا.