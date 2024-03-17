مسلسل محارب الحلقة 7.. شقيق حسن الرداد يطمع في «10 ملايين جنيه دية»

مفاجأة جديدة كشفت عنها أحداث الحلقة السادسة من مسلسل محارب، التي عرضت حصريا مساء أمس على شبكة قنوات CBC وCBC دراما، عندما يطمع «إبراهيم» شقيق «عزيز» في الحصول على 10 ملايين جنيه عرضها المحامي «حسام» على شقيقه كدية لقتل والدته دهسا بسيارة «رامي العزازي»، ويبدأ «حسام» التخطيط للإيقاع مرة أخرى بـ«عزيز» عن طريق استغلال شقيقه، وهذا ما سيتضح أكثر من خلال أحداث الليلة من مسلسل محارب الحلقة السابعة.

مسلسل محارب الحلقة السابعة

وشهدت أحداث الحلقة الماضية، قلق «جيهان» زوجة «عزازي» بعد تغيير المستشار القانوني للشركة «وصفي»، وخوفها من اكتشاف التلاعب الذي كانت تفعله هي والمحامي «حسام»، وحصولها بسببه على أكثر من 100 مليون جنيه، حيث تقرر «جيهان» التخلص من «وصفي» بأي طريقة قبل أن يخبر زوجها عن التلاعب، وهو ما سيضح من خلال أحداث مسلسل محارب الحلقة السابعة المقرر عرضها الليلة.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد ومنة فضالي وأحمد زاهر وعفاف شعيب ونيرمين الفقي، وناهد السباعي.