يترقب عدد من الجمهور موعد إعادة مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 7، إذ استطاع المسلسل أن يكون له قاعدة جماهيرية كبيرة، كما حقق نسب مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، وشهدت الحلقة 6 من المسلسل أحداثًا شيقة.

ومن المقرر أنَّ تعرض الحلقة 7 من مسلسل المعلم على قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساءًا، بالتزامن مع عرض الحلقة عبر منصة Watch It في تمام الساعة 9:45 مساءًا.

موعد إعادة مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 7

وعن موعد إعادة مسلسل المعلم الحلقة 7 على قناة الحياة، يعاد في المرة الأولى في تمام الساعة 4 صباحًا، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، ثم في الساعة 1:30 ظهرًا.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، انتصار، هاجر أحمد، طارق النهري، منذر رياحنة، محمد العمروسي، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبداالله محمود، علاء زينهم، من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

أحداث الحلقة الـ 6 من مسلسل المعلم

وشهدت الحقلة 6 من مسلسل المعلم، تغيرًا في مجرى الأحداث حيث جمع مصطفى شعبان «المعلم» مبلغ من المال للذهاب إلى السويس، لشراء سمك ودفع دين أحمد فؤاد سليم المعلم «بشر» ومنع حبسه، ثم تنتقل الأحداث إلى ابنة أحمد بدير واستطاع مصطفى شعبان أن ينقذ حياتها في اللحظات الأخيرة بعد سقوط إحدى اللافتات عليها.