يأتي موعد عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان الحلقة الـ 7 على قناة الحياة اليوم في ظل تصاعد الأحداث التي شهدتها الحلقات السابقة والتي حملت الكثير من الإثارة والتشويق، منها تهجم «منعم» أسامة الهادي على أخته «دهب» هاجر أحمد في المحل ليأخذ منها السلسلة حتى يستطيع الحصول على المخدر الذي يتعاطاه.

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة الـ 7 على قناة الحياة

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة الـ 7 على قناة الحياة اليوم الأحد الموافق 17 من شهر مارس في تمام الساعة 9:45 مساءً كما يتمّ عرض الحلقة أيضاً على منصة Watch It الإلكترونية.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل المعلم

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المشوقة، إذ عرضت «بسيمة» ميران عبدالوارث صوراً لمجموعة من الفتيات على زوجها «عنتر» منذر رياحنة ليختار من بينهما زوجةً له بعيداً عن «دهب» هاجر أحمد الذي يرغب في الزواج منها.

أبطال مسلسل المعلم

ومن أبطال مسلسل المعلم مصطفى شعبان وسهر الصايغ ومحمد أبو داوود وعبدالعزيز مخيون وحجاج عبدالعظيم ومصطفى حشيش ولبنى ونس وفتوح أحمد كما انه من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.