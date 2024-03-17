بعد اجتماع الجنتل مع شركائه في مسلسل المعلم.. ما عقوبة الاتجار بالمخدرات؟

أحداث مثيرة شهدتها أحداث الحلقة 6 من مسلسل المعلم، منها اجتماع تُجار السمك أحمد بدير (الجنتل)، وطارق النهري (المعلم شداد)، وانتصار (فوز)، و سلوى خطاب (المعلمة عدولة)، الذين يتاجرون في المخدرات، ليُخبرهم الجنتل أن بضاعة المخدرات محجوزة في الميناء وعلمت الشرطة بمكانها؛ ما يجبرهم على تركها حتى لا يُكشف أمرهم ويزجوا خلف أسوار السجن.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وحول عقوبة الاتجار في المخدرات التي تناولها مسلسل المعلم، قال الخبير القانوني ياسر أحمد، في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 لسنة 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، نصت على أن عقوبة الاتجار في المخدرات تصل إلى المؤبد أو الإعدام مع غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، موضحًا أن عقوبة التعاطي المقررة، وفقًا لنفس القانون، هي الحبس لمدة عام مع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

قصة مسلسل المعلم

يُشار إلى أن أحداث مسلسل المعلم تدور في عالم تجارة السمك وتلقي الضوء على الصراعات بين التجار، ويقوم الفنان مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات والمكائد من تُجار السمك.

مسلسل المعلم يتكون من 30 حلقة، بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.