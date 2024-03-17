ما هو مرض Bipolar؟.. أُصيبت به مايان السيد في إمبراطورية ميم

مرض عقلي يؤدي إلى حدوث تقلبات شديدة في المزاج ويؤثر على السلوك، وفي حالة إهماله أو التأخر في علاجه يؤدي إلى حدوث انتكاسة، هو مرض الاضطراب ثنائي القطب «Bipolar»، المصابة به مايان السيد في مسلسل إمبراطورية ميم، إذ تجسد شخصية «مادي»، التي تصارح صديقها «مروان» بإصابتها بهذا المرض، وأنه السبب وراء تقلب حالتها المزاجية وحدوث تغيرات في سلوكها.

مايان السيد في إمبراطورية ميم

وتجسد مايان شخصية فتاة شاردة أحيانا ومبتهجة أحيانا أخرى كما أنها تتحدث كثيرًا وفجأة تختفي تمامًا عن الأنظار وتنزوي على نفسها في المنزل، في حين أنها في أوقات أخرى تخرج وتتجول هنا وهناك، هذه هي شخصية «مادي»، التي اكتشفت إصابتها بمرض الاضطراب ثنائي القطب.

وعلى الرغم من أنها تخضع للعلاج بالجلسات والأدوية المخصصة، إلا أن المرض تملك منها ويرجع ذلك إلى طريقة تربيتها وإهمالها للأعراض في بدايتها، وبحسب الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن الإصابة بهذا النوع من الاضطراب تتبين في السلوك المفاجئ غير المتوقع دون اعتدال والدخول في حالة اكتئاب.

ما هو الاضطراب ثنائي القطب؟

وبحسب «فرويز»، فإن سبب الإصابة بمرض الاضطراب ثنائي القطب، هو ارتفاع مستويات هرمون الغدة الدرقية، فضلًا عن العوامل النفسية الشديدة التي يمر بها الشخص أو العوامل الوراثية، وأضاف أن هناك عدة أعراض يمر بها الشخص المصاب بهذا المرض تمثلت في التالي:

تغيرات غير متوقعة في الحالة المزاجية.

تغيرات عنيفة في السلوك.

الشعور بالضيق الشديد.

الشعور بالصعوبة في الحياة.

الاكتئاب لفترات أطول.

زيادة النشاط، والطاقة أو الإثارة.

الشعور المبالغ بالثقة بالنفس.

الثرثرة غير العادية وتسارع الأفكار في وقت واحد.

علاج اضطراب ثنائي القطب

علاج اضطراب ثنائي القطب إما سلوكي عن طريق التحدث مع المريض وجعله يقوم بالأنشطة الاجتماعية، وتعلُّم التعايش مع مشاكل الحياة اليومية، أو تناول الأدوية حسب توجيهات الطبيب بشرط عدم تناول أي أدوية للاكتئاب إلا تحت إشراف طبي، ونوهه «فرويز»، إلى أنه يجب مراقبة مريض ثنائي القطب حتى لا يؤذي نفسه.

أطعمة ومشروبات ممنوعة على مريض الاضطراب ثنائي القطب

ولا يقتصر علاج مرض ثنائي القطب على النصائح الطبية فقط، إذ أنه يجب على المريض الالتزام بمجموعة من النصائح الغذائية والابتعاد عن بعض المشروبات والأكلات التي يمكن أن تؤثر على حالته النفسية، بحسب عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، نستعرضها في السطور التالية.