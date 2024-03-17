محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طرق الخدمة أسفل محور كمال عامر

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير طرق الخدمة الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق بولاق الدكرور، والموقف التنفيذي لمنزل المحور المؤدي لمدينة عامر، تزامنا مع أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد؛ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل متكامل.

رفع مستوى الخدمة وتسهيل الحركة المرورية

وأكد راشد، في تصريحات صحفية، أنّ الأعمال الجارية ستُسهم في رفع مستوى الخدمة، وتسهيل الحركة المرورية على المواطنين في بولاق الدكرور، إضافة إلى التيسير على المترددين على مستشفى بولاق الدكرور الراغبين في تلقي الرعاية الصحية في الوصول إليها بسهولة ويسر، عقب الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بها.

سرعة رفع كل المخلفات الموجودة بموقع الأعمال

وكلف محافظ الجيزة، خلال جولته رئيس حي بولاق الدكرور، بالتنسيق مع جهاز التعمير والشركات المنفذة بسرعة رفع كل المخلفات الموجودة في موقع الأعمال لما يسببه من مظهر غير حضاري ولعدم إعاقة الحركة المرورية.

تحسين كفاءة منظومة الإنارة بالقطاع بالكامل

وجّه محافظ الجيزة بضرورة إعادة تخطيط المنطقة مروريًا لتنظيم حركة المركبات بها لما تشهده من كثافات مرورية عالية على مدار اليوم؛ لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عقب الانتهاء من تشغيل منزل محور الفريق كمال عامر، إضافة إلى تحسين كفاءة منظومة الإنارة بالقطاع بالكامل.

وثمّن اللواء أحمد راشد التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبري بوزارة الأسكان في تنفيذ عددًا من المحاور المرورية، بما تعود بالنفع على المواطنين.

رافق محافظ الجيزة، خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد، والنائب محمد الحسيني، والنائب محمود هشام أعضاء مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغني مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وعبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور، والمهندس محمود منصور استشاري وزارة الإسكان والمشرف العام على المشروع.