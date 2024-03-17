«السياحة»: 20% زيادة في أعداد السياح التشيكيين الوافدين إلى مصر خلال 2024

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تشارك في الدورة الـ32 من المعرض السياحي الدولي (Holiday world) المُقام حاليا في العاصمة التشيكية براغ، والذي يعد أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات في وسط وشرق أوروبا.

وأوضحت أنّ السفير محمود عفيفي سفير مصر في براغ وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، افتتحوا الجناح المصري في المعرض بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد عبد اللطيف عضو بالمكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

من جانبه، أوضح عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنّ المشاركة في المعرض تأتي في إطار استراتيجية الوزارة والهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة وبينها السوق التشيكي والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة منه، خاصة في ظل ما شهدته الحركة السياحية الوافدة من جمهورية التشيك من زيادة والوصول إلى معدلات قياسية خلال العام الماضي.

وأوضح القاضي أنّه من المتوقع أن تشهد الحركة السياحية الوافدة لمصر من التشيك زيادة بنهاية العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 20% بالمقارنة بالعام الماضي، وفق مؤشرات الحجوزات السياحية على المقصد السياحي المصري من السوق التشيكي خلال الفترة القادمة، متابعا أنّ السوق التشيكي يعد أحد أهم وأكبر 10 أسواق مصدرة للحركة السياحية إلى مصر.

ولفت القاضي إلى أنّ المعرض فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق التشيكي لزيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق إلى المقصد السياحي المصري، والتعرف على أي تحديات قد تواجه تحقيق هذا النمو.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنّه خلال المشاركة في المعرض، عقد محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد عبد اللطيف عضو بالمكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددا من اللقاءات المهنية مع أهم منظمي الرحلات في السوق التشيكي والتي شهدت استعراض مقومات مصر السياحية، والتعرف على آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص المقصد السياحي المصري والاتفاق على عدد من الأنشطة الترويجية والحملات التسويقية المشتركة مع كبار منظمي الرحلات.

ولفتت وزارة السياحة والآثار، إلى أنّ الوفد السياحي المصري الحكومي بالمعرض التقى رئيس اتحاد منظمي الرحلات وشركات السياحة التشيكية حيث تم مناقشة إمكانية عقد الاجتماع السنوي للعام الحالي للاتحاد في مصر، حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التشيكي إلى مصر.

الجناح المصري أفضل جناح فى المعرض

وأوضحت الوزارةأنه خلال فعاليات المعرض تم اختيار الجناح المصري كأحد أفضل الأجنحة المشاركة بالمعرض من حيث التصميم والذي جاء تصميمه على شكل معبد فرعوني بمساحه تبلغ 64م، ويتضمن شاشات ضوئية وشاشات عرض كبيرة تعرض عدد من الصور والأفلام الترويجية التي تبرز المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية بالإضافة إلى أفلام للحملات الترويجية المختلفة التي تم إطلاقها للترويج للمقصد السياحي المصري.