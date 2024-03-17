محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بمرور 1084 عاما على تأسيس الجامع الأزهر

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الاحتفالية السنوية للجامع الأزهر الشريف بمناسبة مرور 1084 عامًا على تأسيسه، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

فيلم وثائقي عن الأزهر وتاريخه

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري والتلاوة القرآنية، ثم كلمة عن دور الأزهر في بناء الأجيال المختلفة، ثم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر وتاريخه، ثم كلمة عن دور الأزهر في نشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وكلمة عن بيت العائلة المصرية والتعاون بين الأزهر والكنيسة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على التعاون بين الأزهر الشريف ومحافظة كفر الشيخ، وأهميته في بناء المجتمع، ودوره التاريخي في نشر القيم النبيلة والأخلاق الحميدة، ونشر العلم والمعرفة والثقافة، ونشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف، منوهًا أنّ التعاون بين الأزهر الشريف والمحافظة حقق العديد من النتائج الإيجابية، كنشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع، ومحاربة التطرف، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بدور علماء الأزهر الشريف فى خدمة الدين الإسلامي والمجتمع وتعزيز قيم التسامح والوسطية.

المحافظ: الجامع الأزهر هو أقدم جامعة عالمية متكاملة

وأضاف المحافظ، أنّ الجامع الأزهر هو أقدم جامعة عالمية متكاملة، كمنارة للعلم والمعرفة، كما أنّه من أهم المساجد الجامعة في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، حيث احتضنت أروقته الملايين من طلاب العلم ومُعلميه، ومنهل الوسطية، ومنارة الإسلام الشامخة في العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّه تم إنشاء الجامع الأزهر على يد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 24 جمادى الأولى 359 هجريا - 4 أبريل 970 ميلايا أي بعد عام من تأسيس مدينة القاهرة، واستغرق بناؤه ما يقرب من 27 شهرًا، حيث افتتح للصلاة في يوم الجمعة 7 رمضان 361هجريا 21 يونيو 972 ميلاديا، وأطلق عليه اسم الجامع الأزهر نسبةً إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم، وزوجة الإمام علي بن أبي طالب.

نشر الإسلام الصحيح

وأشار «شهاوي»، إلى أهمية الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز أنشطته ومشاركته الدولية والمحلية لخدمة الإنسانية، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، لافتًا أنّ الجامع الأزهر الشريف منارة علمية ودينية لها تاريخ عريق وحاضر مشرق، وله دور كبير في نشر الإسلام الصحيح، ويُعد منارة علمية عريقة، لعبت دورًا محوريًا في بناء الأجيال عبر التاريخ، ويُعد نموذجًا فريدًا يُجسد التكامل بين المؤسسة الدينية الرسمية والمؤسسة التعليمية الدينية العريقة، ويرتكز هذا التعاون على أسس راسخة من القيم المشتركة والأهداف النبيلة، سعيًا لنشر الوعي الديني الصحيح ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وعبّر القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف، متطرقًا إلى أهمية التعايش في سلام بين جميع البشر، وأنّ يتعرفوا على أساس من الهدى والمحبة، مستشهدًا بقول الله تعالي: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}، موضحًا أنّ الهدف الأساسي وفكرة إنشاء بيت العائلة المصرية هو تحقيق السلام في المجتمع، والحفاظ على النسيج الوطني المصري.