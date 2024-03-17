أحداث متصاعدة شهدتها الحلقة الماضية من مسلسل صيد العقارب، إذ أطلق والد غادة عبد الرازق النارعلى زوجها، ورفض الأخير الاعتراف على والدها بأنه الجاني أمام الشرطة رغم حالته الصحية الخطيرة، لذا يبحث البعض عن موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 7.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 7

ومسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق يتكون من 30 حلقة، وتزداد الحلقات تشويق وإثارة، ويعتقد الجمهور أن غادة عبد الرازق ستقع في مشكلات مع والدها، خلال أحداث الحلقة الجديدة التي ستعرض اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، أما موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 7 سيكون في الساعة 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 1:45 مساءً.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب، من أكثر المسلسلات التي تجد تفاعل مع الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تدور قصته حول «عايدة»، التي تتجه إلى استخلاص سم العقارب، وهو الأمر الذي عارضه والدها في البداية خوفا عليها.

ومسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل الدرامي من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.