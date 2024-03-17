موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 على قناة CBC اليوم.. هل مات حسن ضرغام؟

شهدت الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، أحداثا تصادمية ومثيرة بين عائلتي حسن ضرغام (أحمد ماهر)، وإسماعيل الغول (رياض الخولي)، انتهت بتدبير إسماعيل حادث سير لحسن ضرغام، انتقامًا منه بعدما أطلق النار على ابنه ياسين، واعتمد في تدبيره على تسليط أحد الأشخاص بإطلاق النار على إطار سيارة ضرغام حتى انقلبت السيارة به وبالسائق، ويستعرض التقرير التالي موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 على قناة CBC اليوم.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 على قناة CBC اليوم

انتهت الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب بسماع غادة عبد الرازق (عايدة) لحديث رياض الخولي (إسماعيل) مع ابنه ياسين حول نيته للتخلص من والدها، ودخلت عليهما الغرفة بشكل مفاجئ، ما أثار تساؤلات رواد وسائل التواصل الاجتماعي، هل مات حسن ضرغام أم سينجو من الموت؟، وهو ما ستعرضه الحلقة الـ 7 المقرر بثها اليوم على قناة CBC اليوم، الساعة 7.30 مساءً، على أن تكون الإعادة غدًا الاثنين 2:45 صباحًا، و1:45 مساءً، بحسب الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم غادة عبدالرازق، وسيمون، ورياض الخولي، ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.

ولمتابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة على قناة CBC اليوم، وضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.